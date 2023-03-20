В Кузбассе началась регистрация на молодежный образовательный форум «Шерегеш»

В Кузбасс началась регистрация на молодежный форум "Шерегеш"

С 29 мая по 2 июня, в Кузбассе, на горнолыжном курорте «Шерегеш», пройдет региональный молодежный образовательный форум. Он соберет более 300 молодых программистов, разработчиком приложений, дизайнеров, графических художников, тревел-блогеров, а также активистов различных общественных движений. Главным направлением мероприятия станет создание цифровых продуктов туризма.

- Мы надеемся, что форум даст новый толчок для развития цифровой туристической отрасли не только нашего региона, но и всей страны. Форум поможет создать продукты, сделающие отдых в России по-настоящему интересным и главное доступным, - отметил министр науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса Сергей Пфетцер.

Участников ждут 5 образовательных треков: «Проектирование в разработке digital-продуктов»; «Современные разработчики»; «Информационный дизайн»; «Гейм-дизайн и программирование»; «Блогинг и медиа», - пояснили «КП» - Кемерово» в пресс- службе администрации Правительства Кузбасса.

Желающим может стать любой творческий человек страны по заданным специализациям и направлениям в возрасте от 18 до 35 лет. Заявку на участие в форуме можно подать на сайте АИС «Молодежь России».

- Форум «Шерегеш» входит в линейку платформы «Росмолодежь.События». У каждого участника будет возможность получить средства на реализацию именно своего проекта от «Росмолодежь.Гранты», - напомнили в Правительстве региона.