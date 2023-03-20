В Кузбассе директора филиала дорожного агентства осудили за получение взятки в крупном размере

Фото: архив "КП" Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кемерове суд вынес приговор 57-летнему директору филиала федерального казенного учреждения «Федеральное управление автомобильных дорог «Сибирь» Федерального дорожного агентства», который обвинялся в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

В 2020 году мужчина предложил знакомому директору автодорожного предприятия покровительство за вознаграждение. Он пообещал беспрепятственно подписывать акты выполненных работ по заключенным госконтрактам. Взамен попросил оплатить дорогостоящий ремонт личного автомобиля. О преступлении узнали сотрудники УФСБ по Кемеровской области.

Суд назначил мужчине 2 года 3 месяца колонии общего режима, а также обязал выплатить штраф в размере 1,5 млн рублей.

- В срок наказания осужденного судом зачтено время содержания его под стражей, в связи с чем, он подлежал освобождению в зале суда, - сообщили в СК РФ по Кемеровской области.