Десять лет грозит жителю Кузбасса за кражу автооборудования стоимостью свыше миллиона рублей

За воровство придется отвечать Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении неоднократно судимого 40-летнего жителя села Елыкаево. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного четвертой частью статьи 158 УК РФ «Кража». Рецидивист похитил из автомастерской в кемеровском поселке Металлплощадка оборудование на сумму более 1,1 миллиона рублей.

Владелец автомойки о краже в полицию сообщил еще в октябре минувшего года. Вскоре полицейские установили, что фигурант не раз бывал в автомастерской, поэтому знал, где хранилось автооборудование. Ночью он проломил стену, забрался и вынес из автомойки компьютеры, диагностические сканеры, программаторы, инструменты и многое другое. Общая сумма ущерба составила более 1,1 млн рублей. Большую часть похищенного имущества на сумму более 1 млн рублей сотрудники полиции изъяли и вернули законному владельцу.

- Следствие закончено, материалы уголовного дела переданы в суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве наказания до десяти лет лишения свободы, - пояснили «КП» - Кемерово» в ГУ МВД по Кемеровской области.