В Кемерове сохранят 35 елей, которые попали в зону инженерного строительства на улице Гагарина

Фото: администрация г. Кемерово.

В Кемерове сохранят 35 елей, которые попали в зону работ в заискитимской части города. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Деревья растут возле дома №47 по улице Гагарина – там, где будет прокладывать сети теплоснабжения в рамках реновации территории. Специалисты решили не губить ели, а пересадить их. Часть из них - 10-15 деревьев – останутся на улице Гагарина. Больше деревьев разместить здесь не удастся, так как вокруг дома №47 плотно расположены инженерные коммуникации.

Совместно с жителями близлежащих домов было принято решение разместить еще несколько деревьев в сквере памяти Медведева и за зданием магазина по соседству.

- Остальные ели высадят на других городских территориях, которые сейчас активно благоустраиваются. Среди возможных вариантов – новый тротуар вдоль Притомского проспекта, новые набережные Искитимки или Томи, - сообщили в городской администрации.

Ранее "Комсомолка" писала, что 100-летнюю ель перенесли с места строительства Ледового дворца в Кемерове.