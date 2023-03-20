Селяне Кузбасса стали одними из лучших на XI Всероссийских зимних спортивных играх

Селяне Кузбасса стали одними из лучших на Всероссийских сельских зимних играх в Череповце

В Череповце сборная Кузбасса стала одной из лучших на XI Всероссийских зимних сельских спортивных играх, которые с 16 по 20 марта проходили в Череповце. По итогам профессиональных конкурсов кузбассовцы взяли «золото» в общекомандном зачете и получили переходящий Кубок Российского союза сельской молодежи. Кроме того первое общекомандное место у сибиряков в спортивных состязаниях в группе с численностью сельского населения до 450 тысяч человек. Среди всех субъектов Российской Федерации команда Кузбасса заняла четвертое место, улучшив результат на две позиции по сравнению с прошлым годом.

В личных состязаниях спортсмены Кемеровской области также завоевали восемь наград. Двукратным призером турнира по лыжным гонкам стала Наталья Зятикова, а в соревнованиях по фигурному вождению тракторов первое и третье места у прокопчанок Марины Буевой и Станиславы Плотникова. Девушки также первенствовали и в троеборье механизаторов.

- Отрадно, что в сельской местности у нас живет такая активная, талантливая и профессиональная молодежь. Это - результат работы, которая идет в Кузбассе по развитию села: строим жилье, благоустраиваем поселки, открываем современные школы, детсады, создаем уникальные места для отдыха на природе, развиваем спортивную инфраструктуру», - подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Всего на соревнования в Череповец приехали более 600 сельских спортсменов из 49 субъектов Российской Федерации.