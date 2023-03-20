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НовостиОбщество20 марта 2023 10:29

Селяне Кузбасса стали одними из лучших на XI Всероссийских зимних спортивных играх

Сибиряки выиграли Кубок российского союза сельской молодежи
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Селяне Кузбасса стали одними из лучших на Всероссийских сельских зимних играх в Череповце

Селяне Кузбасса стали одними из лучших на Всероссийских сельских зимних играх в Череповце

В Череповце сборная Кузбасса стала одной из лучших на XI Всероссийских зимних сельских спортивных играх, которые с 16 по 20 марта проходили в Череповце. По итогам профессиональных конкурсов кузбассовцы взяли «золото» в общекомандном зачете и получили переходящий Кубок Российского союза сельской молодежи. Кроме того первое общекомандное место у сибиряков в спортивных состязаниях в группе с численностью сельского населения до 450 тысяч человек. Среди всех субъектов Российской Федерации команда Кузбасса заняла четвертое место, улучшив результат на две позиции по сравнению с прошлым годом.

В личных состязаниях спортсмены Кемеровской области также завоевали восемь наград. Двукратным призером турнира по лыжным гонкам стала Наталья Зятикова, а в соревнованиях по фигурному вождению тракторов первое и третье места у прокопчанок Марины Буевой и Станиславы Плотникова. Девушки также первенствовали и в троеборье механизаторов.

- Отрадно, что в сельской местности у нас живет такая активная, талантливая и профессиональная молодежь. Это - результат работы, которая идет в Кузбассе по развитию села: строим жилье, благоустраиваем поселки, открываем современные школы, детсады, создаем уникальные места для отдыха на природе, развиваем спортивную инфраструктуру», - подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Всего на соревнования в Череповец приехали более 600 сельских спортсменов из 49 субъектов Российской Федерации.