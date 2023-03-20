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НовостиОбщество20 марта 2023 13:03

Высокотехнологичный магнитно-резонансный томограф за 110 миллионов рублей поступил в Кузбасский кардиодиспансер

Современное оборудование позволит ежегодно обследовать свыше двух тысяч пациентов
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Новый современный томограф ежегодно сможет обслуживать до двух тысяч кузбассовцев

Новый современный томограф ежегодно сможет обслуживать до двух тысяч кузбассовцев

В понедельник, 20 марта, по программе «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в рамках нацпроекта «Здравоохранение» Кузбасский клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С. Барбараша получил высокотехнологичный магнитно-резонансный томограф за 110 миллионов рублей.

Томограф даст врачам возможность значительно расширить спектр исследований, в том числе МРТ-диагностику сердца. С помощью нового оборудования планируется ежегодно выполнять около двух тысяч обследований амбулаторных пациентов

. Новый аппарат отличается от своих предшественников точностью и скоростью диагностики, - рассказал «КП» - Кемерово» заведующий рентгенодиагностическим отделением Кузбасского кардиодиспансера Антон Хромов.

- Новое медицинское оборудование поступает в Кузбасс почти каждый день. Мы в комплексе работаем над модернизацией всей системы здравоохранения, создавая более современные условия для медперсонала и повышая качество медицинской помощи жителям региона», - отметил губернатор Сергей Цивилев.

- Всего в текущем году по программе «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» сосудистые отделения и центры Кемеровской области получат 296 единиц нового оборудования, - уточнили в Минздраве Кузбасса.