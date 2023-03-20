Высокотехнологичный магнитно-резонансный томограф за 110 миллионов рублей поступил в Кузбасский кардиодиспансер

Новый современный томограф ежегодно сможет обслуживать до двух тысяч кузбассовцев

В понедельник, 20 марта, по программе «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в рамках нацпроекта «Здравоохранение» Кузбасский клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С. Барбараша получил высокотехнологичный магнитно-резонансный томограф за 110 миллионов рублей.

Томограф даст врачам возможность значительно расширить спектр исследований, в том числе МРТ-диагностику сердца. С помощью нового оборудования планируется ежегодно выполнять около двух тысяч обследований амбулаторных пациентов

. Новый аппарат отличается от своих предшественников точностью и скоростью диагностики, - рассказал «КП» - Кемерово» заведующий рентгенодиагностическим отделением Кузбасского кардиодиспансера Антон Хромов.

- Новое медицинское оборудование поступает в Кузбасс почти каждый день. Мы в комплексе работаем над модернизацией всей системы здравоохранения, создавая более современные условия для медперсонала и повышая качество медицинской помощи жителям региона», - отметил губернатор Сергей Цивилев.

- Всего в текущем году по программе «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» сосудистые отделения и центры Кемеровской области получат 296 единиц нового оборудования, - уточнили в Минздраве Кузбасса.