В Кузбассе пропавшего без вести молодого человека нашли в церкви

Фото: архив "КП" Фото: Екатерина РОМАНОВА

Пропавшего без вести 25-летнего кемеровчанина нашли в городе Топки. Об инциденте рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу.

В ночное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в охраняемую церковь по улице Луначарского. Оказалось, что за помощью к священнослужителям обратился потерявшийся и нуждающийся в помощи молодой мужчина. Он не мог даже вспомнить свой адрес. Росгвардейцы установили личность заблудившегося – им оказался двадцатипятилетний житель Кемерова, который находился в розыске как без вести пропавший. Выяснилось, что молодой человек на общественном транспорте приехал в Топки и потерялся.

Стражи правопорядка доставили молодого человека родственникам.