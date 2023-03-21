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НовостиПроисшествия21 марта 2023 8:12

Прокуратура организовала проверку после пожара в детском саду Кузбасса

ЧП произошло в Тисульском районе
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Прокуратура Кузбасса организовала проверку по факту пожара в детском саду в Тисульском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства сегодня, 21 марта.

Как стали известно «Комсомолке», возгорание в здании дошкольного учреждения произошло еще 16 марта. В МЧС Кузбасса сообщили, что в 18:16 в оперативную службу поступил сигнал о пожаре, огонь был потушен до приезда пожарных подразделений. ЧП произошло вечером, когда детей в здании уже не было. В результате возгорания никто не пострадал, отметили в прокуратуре.

Сотрудники прокуратуры в ходе проверки установят обстоятельства и причины произошедшего и дадут оценку исполнению законодательства о несовершеннолетних, соблюдению требований пожарной безопасности.