Новокузнецкие полицейские вернули родителям потерявшегося в городе семилетнего мальчика

Полиция Кузбасса оперативно находит потерявшихся детей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Новокузнецка помогла местным полицейским вернуть родителям семилетнего мальчика, который в понедельник, 20 марта, потерялся в одном из городских районов.

- Он стоял на остановке и оглядывался по сторонам, видно было сразу, что потерялся. Расспросила, так и есть. Я естественно вызвала полицию, - рассказала новокузнечанка.

- Сотрудники новокузнецкого отдела полиции «Левобережный» выяснили, что мальчуган познакомился в городе со сверстником, подружившись, они долгое время катались на городских автобусах и троллейбусах. Друг вечером оправился домой, а этот остался на неизвестной ему остановке, - пояснили «КП» - Кемерово» в пресс- службе ГУ МВД по Кемеровской области.

Передав первоклассника в родительские руки, они составили с отцом и матерью серьезный профилактический разговор, в ходе которого родители пообещали уделять больше внимания сыну и усилить контроль за его местонахождением.

- Мы призываем с таких случаях к такому же неравнодушию, какое проявила в этой истории новокузнечанка, заметившая одинокого ребенка. Если вы увидели одиноких детей, сразу же сообщите об этом в дежурную часть полиции. Ваши действия могут предотвратить трагедию, - добавили в правоохранительных органах Кузбасса.