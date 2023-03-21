Житель Омска обворовывал кемеровские гостиницы при помощи простыней

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кемеровские полицейские задержали вора-гастролера, который обворовывал гостиницы при помощи простыней. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В дежурную часть за помощью обратилась администратор гостиничного комплекса. Она сообщила, что из номера сауны были украден телевизор и музыкальная система на общую сумму порядка 27 000 рублей. Сотрудникам полиции не составило большого труда разыскать похитителя, ведь он даже не позаботился о том, чтобы «замести следы».

Вором с простынями оказался 27-летний рецидивист из Омска. Он специально приехал в Кузбасс, чтобы обчистить местные гостиницы. Мужчина заселился в один из номеров и оплатил аренду сауны, после чего украл из этих помещений технику. Для этого он связал несколько простыней и спустил телевизор и музыкальную систему из окна второго этажа гостиницы на улицу. Краденое он сдал в комиссионный магазин.

Как выяснили полицейские, до этого мужчина совершил кражу по аналогичной схеме в другой гостинице Кемерова – там он похитил телевизор.

На жителя Омска завели уголовные дела. Ему грозит до двух лет лишения свободы.