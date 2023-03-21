Мегафон: в Кузбассе люди старшего поколения стали активнее использовать смартфоны

Фото: МегаФон.

Все больше жителей региона старше 60 лет переходят с кнопочных телефонов на смартфоны, а объем потребляемого пенсионерами мобильного интернета за последний год вырос почти на 15%. Данными о предпочтениях пользователей поделились специалисты по big data МегаФона.

В топ-10 самых популярных гаджетов сегодня входят лишь три модели без сенсорного экрана. На начало марта 2023 года рейтинг наиболее востребованных смартфонов среди старшего поколения абонентов в Кузбассе выглядит следующим образом:

1. Xiaomi Redmi 9A

2. Xiaomi Redmi 9C NFC

3. Samsung Galaxy A12

4. Huawei Honor 7A

5. Huawei Honor 10 Lite

Благодаря активному использованию смартфонов за год увеличился и объем мобильного трафика среди возрастных жителей Кемеровской области. На данный момент они ежемесячно прокачивают более 786 терабайт, что на 14% выше показателей прошлого года. В среднем один абонент старше 60 лет использует в месяц около 10 гигабайт.

Особенно охотно в онлайн выходят женщины, доля которых среди пользователей составляет 56%. Они переписываются в мессенджерах, изучают соцсети в 1,5 раза больше, чем их ровесники-мужчины. Если говорить о населенных пунктах, то лидерами по цифровизации среди старшего поколения помимо Кемерова и Новокузнецка стали жители Юрги, Междуреченска, Белово, Прокопьевска, Киселевска.

Развитие инфраструктуры связи МегаФона в Кузбассе позволяет абонентам старшего возраста активнее осваивать современные технологии, использовать полезные инструменты в сети для связи с близкими, получения государственных услуг, оплаты жилищно-коммунальных расходов. За прошедший год оператор модернизировал сеть, расширил покрытие 4G по всей территории области – от крупных городов до небольших населенных пунктов.