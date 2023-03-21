В Кузбассе семьям участников СВО предоставят льготные жилищные займы под 3% годовых

Участники СВО из Кузбасса могут получить льготную ипотеку

В Кемеровской области по инициативе губернатора региона Сергея Цивилева во вторник, 21 марта, разработан специальный проект о предоставлении долгосрочных целевых жилищных займов участникам специальной военной операции, а также россиянам, выполнявшим специальные задачи в Сирии.

Льготные займы указным категориям граждан предоставят без первоначального взноса на 20 лет под 3% годовых. Деньги могут быть использованы на покупку квартиры, или строительство дома. Причем в любом уголке Кузбасса. В случае гибели или признания безвестно отсутствующим участника СВО право на заем имеют супруги военнослужащего, его дети и родители.

- При рассмотрении вопроса о выдаче займа будет учитываться нуждаемость семьи в улучшении жилищных условий, ее определят исходя из обеспеченности жилой площадью менее 14 квадратных метров на человека, и состава семьи, - уточнили детали предоставления льготного жилищного займа участникам СВО в пресс- службе администрации Правительства Кузбасса.

- Поддержка участников специальной военной операции и их семей - один из наших ключевых Особенно важно помочь решить жилищные проблемы, если они есть. Проект регионального закона о льготных жилищных займах направлен именно на это, - подчеркнул губернатор региона Сергей Цивилев.