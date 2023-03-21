Полиция Кузбасса проведет прямую линию «Сообщи, где торгуют смертью!»

Каждый звонок на прямой линии для полиции Кузбасса очень важен Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 22 марта, в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью!» сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Кемеровской области проведут прямую телефонную линию.

- В этот день с 08.30 до 17.30 по телефону в Кемерове: 8-(3842)-58-00-58 любой житель Кузбасса может сообщить информацию о местах сбыта запрещенных веществ или лицах, причастных к их обороту. По каждому сигналу сотрудники полиции проведут проверку. Анонимность гарантируется, - сообщили «КП» - Кемерово» в силовом ведомстве региона.

В рамках акции на вопросы жителей Кузбасса ответят начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Кемеровской области подполковник полиции Роман Белокопытов, его заместители и руководители отделов, а также член Общественного совета при ГУ МВД России по Кемеровской области Александр Курасов.