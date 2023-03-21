В Кемерове пройдет городское родительское собрание

В кемеровском общегородском родительском собрании можно будет принять участие онлайн

В пятницу, 24 марта, в 16.00, в кемеровской общеобразовательной школе № 5 состоится городское родительское собрание с участием 80 представителей родительской общественности от каждой школы города. В собрании также примут участие специалисты управления образования, представители здравоохранения и правоохранительных органов.

Участники родительского собрания поговорят о государственной итоговой аттестации в 2023 году, организации весенних и летних каникул школьников, - рассказали в кемеровской мэрии.

Прямую трансляцию в режиме реального времени можно будет увидеть в соцсети «ВКонтакте» управления образования администрации города Кемерово. https://vk.com/ypravlenieobrazovaniyakemerovo