В Кузбассе вынесли приговор «электрику» похитившему у пенсионерки 15 тысяч рублей

Кошелек с деньгами лучше держать при себе Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новокузнецком суде во вторник, 21 марта, 20-летнего жителя Гурьевска приговорили к двум годам лишения свободы в колонии поселении за кражу крупной суммы денег у трех сибирских пенсионеров. Две кражи он совершил в Кузбассе, одну в Томской области. Преступника удалось вычислить благодаря заявлению 83- летней жительницы Новокузнецка заявившей о пропаже 15 тысяч рубелей сразу после визита электрика.

Оказалось, обвиняемый проник в квартиру потерпевшей, представившись ей электриком местной управляющей компании.

- Сбой электричества, у вас надо проверить, говорит. Пока проверял, я закрутилась по дому. То на кухню, то в ванную. Обернулась, а он уже на выходе мне прибор индикатор советует купить для последующей самостоятельной проверки электричества. Я отказалась, а он дальше проверять энергию пошел. А я в магазин собралась, оделась уже, а кошелька с недавней пенсией, который на кровати лежал, и след простыл. Тогда и обратилась в полицию - рассказала пожилая новокузненчанка.

Никогда не открывайте дверь незнакомцам и не впускайте их в свою квартиру или дом. И уж тем более не показывайте и не передавайте им деньги и ювелирные украшения. Избегайте общения с теми, кто предлагает купить дешевые товары или продукты питания, погадать либо снять порчу. Проведите беседы со своими пожилыми родственниками и расскажите им о подобных преступных схемах, - предупредили жителей Кузбасса в региональном главке МВД.