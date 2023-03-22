В Кузбассе будут судить мужчину, напавшего с топором на родственника

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В Осинниках перед судом предстанет 23-летний местный житель, обвиняемый сразу по двум статьям уголовного кодекса «Покушение на убийство» и «Угроза убийством». Об этом сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

В августе прошлого года молодой человек напал с топором на мужчину, состоявшего в близких отношениях с матерью его гражданской супруги. По версии следствия, парень хотел убить родственника ввиду имеющихся личных неприязненных отношений. Он ударил мужчину обухом топора в голову, но в это время в дом вернулась мать его сожительницы, поэтому завершить задуманное молодой человек не смог. При этом он пообещал убить и женщину, мать сожительницы, после чего она вызвала полицию. Пострадавшего мужчину госпитализировали, в настоящее время его жизни ничего не угрожает. Молодого человека задержали, ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.