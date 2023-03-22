Родителей подростков, избивших школьницу в Кузбассе, обязали выплатить 25 тысяч рублей

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В Кузбассе суд обязал родителей двух подростков, избивших 13-летнюю девочку, выплатить 25 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Мариинского городского суда.

Инцидент произошел осенью 2022 года в одном из сел муниципального округа. Двое подростков – 11 и 14 лет – встретили на улице 13-летнюю знакомую. Старший мальчик ранее конфликтовал со школьницей и в этот раз, видимо, решил отомстить. Он ударил девочку ногами по плечу, лицу, а также спине и ногам. Его 11-летний друг был не в курсе ситуации, но тоже присоединился к избиению, пнув девочку несколько раз по ногам.

Пострадавшая школьница сразу ничего не рассказала родителям о потасовке. Но на следующий день она пожаловалась на боль в спине и ногах, а еще через день все-таки открыла правду. Мама девочки обратилась в правоохранительные органы, однако в возбуждении дел об административных правонарушениях было отказано из-за юного возраста подростков. После этого женщина обратилась в прокуратуру и дело дошло до суда.

Суд встал на сторону пострадавшей девочки и удовлетворил требования прокурора, взыскав с подростков компенсацию морального вреда. Маму 11-летнего обязали выплатить в пользу школьницы 12 тысяч рублей, еще 13 тысяч рублей должен заплатить второй подросток или его родители.