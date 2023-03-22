В Кемерове вновь перенесли плановое отключение горячей воды и отопления

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В Кемерове вновь перенесли профилактические работы на теплосетях в заискитимской части города. Отключения горячей воды и отопления начнутся на сутки позже - с 23 марта, сообщили в СКГ Кузбасса.

Как и в первый раз, график пришлось сдвинуть из-за морозной погоды. Сегодня утром температура воздуха в городе достигала -18,7 градуса. Синоптики обещают, что с четверга дневные отметки вновь станут положительными, тогда профилактические работы и начнутся.

Напомним, что каждый конкретный дом будут отключать всего один на несколько часов в рабочий день. Энергетики проверят работоспособность запорной арматуры и выполнят замену механизмов и расходных материалов там, где это необходимо.