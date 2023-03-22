Парламент Кузбасса поддержал инициативу губернатора о льготных жилищных займах участникам СВО

Фото: пресс-служба АПК.

Кузбасские депутаты поддержали инициативу губернатора Сергея Цивилева о предоставлении льготных жилищных займов участникам СВО. Об этом сообщает официальный телеграм-канал главы региона «Цивилев. Live»».

Сегодня, 22 марта, на 45-ом заседании парламентарии в первом чтении приняли закон «О предоставлении долгосрочных целевых жилищных займов участникам специальной военной операции и иным категориям граждан», который был разработан накануне по инициативе губернатора.

Согласно документу, на льготные условия смогут рассчитывать семьи кузбассовцев, участвовавших в СВО или выполнявших специальные задачи в Сирии. Займы планируется предоставлять на 20 лет под 3% годовых без первоначального взноса. Деньги можно будет потратить на покупку или строительство жилья в любом муниципалитете Кузбасса.

- Заем предоставляется с учетом обеспеченности общей площадью на одного члена семьи менее 14 кв. м. Выделяемая сумма зависит от количества человек в семье, – сказано в сообщении.