В Новокузнецке отменили концерт Басты

В Новокузнецке отменили концерт рэпера Басты, который должен был состояться в Арене Кузнецких металлургов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации южной столицы.

Выступление Басты планировалось на 26 марта, однако за несколько дней до мероприятия стало известно о его отмене. Сообщается, что концерт рэпера переносится на 17 октября.

При этом выступление Басты в Арене Кузнецких металлургов с самого начало было под сомнением. Еще в феврале директор спортивной арены Ян Хомичев в интервью новокузнецкому телевидению сообщал, что организаторы концерта начали продавать билеты, не подписав ни одного соглашения с площадкой. Он утверждал, что выступление Басты, скорее всего, не состоится еще и в связи с недостаточностью мощностей инженерной инфраструктуры, требуемых для организации шоу.

На сайте Басты информации об отмене или переносе концентра в Новокузнецке нет.

Фото: соцсети

Выступление рэпера в ходе тура по России планировалось в двух городах Кузбасса. В Кемерове концерт Басты, как и планировалось, состоится 25 марта. Все билеты на мероприятие уже раскуплены.