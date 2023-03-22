Кузбасские следователи организовали проверки по двум смертельным пожарам

Фото: архив "КП" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе следователи разбираются в обстоятельствах двух пожаров, в которых погибли люди. Об этом сообщили в региональном управлении СК.

Первый смертельный огненный инцидент произошел накануне утром в Междуреченске. Возгорание началось в одном из домовладений. Увидев это, соседи вызвали на место огнеборцев, которые при локализации огня обнаружили тело 40-летнего мужчины.

Второй пожар произошел в ночь на сегодня, 22 марта, в одной из квартир в новокузнецкой многоэтажке. О возгорании так же, как и в первом случае, спасателям сообщили соседи. Прибывшие пожарные обнаружили на месте происшествия тело женщины, личность которой еще не установлена.

В обоих инцидентах предварительной причиной возгорания является неосторожное обращение с огнем.

По фактам гибели людей организованы доследственные проверки, будут назначены судмедэкспертизы и пожаро-технические экспертизы и установлены причины и очаги возгорания. По результатам проверок будут приняты решения.