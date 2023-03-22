В Кемеровской больнице открыли Центр плановой госпитализации

В среду, 22 марта, в приемном отделении Кузбасской клинической больницы скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского открыли центр плановой госпитализации. Инвестиции в новый проект здравоохранения региона составили один миллион рублей.

Как рассказали в пресс- службе Минздрава Кузбасса, с открытием нового Центра у поступающих на госпитализацию пациентов появилась просторная, комфортная зона ожидания.

- С двух до трех увеличено количество окон регистрации, введена электронная очередь. Но самое главное, потоки экстренных и плановых пациентов в больнице разделены, - отметила заведующая приемным отделением Кузбасской клинической больницы скорой помощи им. М.А. Подгорбунского Марина Сметанкина.

- Открытие центра плановой госпитализации позволит кузбассовцам получать медпомощь на новом уровне, а персоналу клиники - работать в современных условиях, - подчеркнул губернатор региона Сергей Цивилев.