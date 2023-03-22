Новокузнецкий мошенник попался на обмане жителей Урала и Ростовской области

Брендовые кроссовки новокузнецкому мошеннику в тюрьме не понадобятся Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Полицейские Новокузнецка предъявили обвинение 17-летнему местному жителю, обманувшему двух жителей из Челябинской и Ростовской областей. В первом случае жертвой оказался житель города Шахты, во втором мужчина из Снежинска. Оба продали сибиряку кроссовки, но денег за них так и не получили.

Потерпевшие продавали брендовую обувь на страницах в соцсетях. Им написал покупатель с предложением приобрести кроссовки дистанционно, сделать предоплату и компенсировать затраты на пересылку. Неизвестный убедил потерпевших в необходимости привлечения к их сделке, так называемого гаранта - пользователя соцсети, который якобы будет контролировать выполнение условий предстоящей сделки. Жители Урала и Ростовской области охотно соглашались на это, и, получив от третьего лица копию уведомления о переводе денежных средств, подтверждающую отправку денег, пересылали кроссовки покупателю. Но обещанной оплаты за свой товар жители Шахт и Снежинска так и не дождались, - рассказали «КП» - Кемерово» в пресс- службе ГУ МВД Кузбасса.

Сотрудники уголовного розыска установили получателя посылки. Им оказался студент одного из техникумов, который сообщил, что ее заказчик его однокурсник. Организатора мошенничества задержали. Сумма причиненного им ущерба по двум эпизодам составили 15 тысяч рублей. Ему грозит до пяти лет.