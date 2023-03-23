Пропавшего в Кузбассе 16-летнего подростка нашли в соседнем регионе

Фото: архив "КП" Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Пропавшего две недели назад кузбасского подростка нашли в соседнем регионе. Об этом рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

16 марта в полицию обратилась 41-летняя мама юноша, жительница деревни Береговая. Она сообщила, что ее 16-летний сын ушел из дома днем 8 марта и так и не вернулся.

Сотрудники полиции организовали поиск пропавшего. В нем принимали участие инспекторы по делам несовершеннолетних, оперативники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции, сотрудники Следкома, волонетры. Причем искали парня не только в Кузбассе, но и в соседних регионах. Ориентировка на подростка была передана нарядам, задействованным в системе единой дислокации, а также размещена в СМИ и соцсетях и направлена в другие территории России.

В итоге правоохранители выяснили, что юноша уехал в Омскую область, а вскоре нашли его там. Сейчас кузбасские полицейские везут подростка в Кузбасс и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Сотрудники ГУ МВД по Кемеровской области поблагодарили всех, кто принимал участие в поисках парня.