Глава Новокузнецка рассказал, сколько снега выпало в марте

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новокузнецке и окрестностях в марте выпало от 163-207% осадков, снег уплотнился, что может сказаться на паводковой ситуации. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

По словам градоначальника, промерзание почвы составляет 75 см – это самый высокий показатель за последние пять лет.

- На данный момент опасения вызывают большие суточные колебания температур. Впереди ожидаются осадки в виде дождя, что может негативно повлиять на общую паводковую ситуацию, - сообщил Сергей Кузнецов.

Он также рассказал, какая в городе ведется работа по подготовке к весеннему половодью. Так, на всех генерирующих и электросетевых предприятиях созданы необходимые резервы материалов и оборудования. В городе развернуты 80 пунктов временного размещения. Ведется работа по страхованию.

Глава города призвал всех ответственных лиц усилить работу по подготовке к паводковой ситуации, чтобы максимально обезопасить людей и имущество.