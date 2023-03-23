Кузбасским осужденным выплатили свыше 20 тысяч рублей

Любой труд должен быть оплачен Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Кузбасской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, в ходе проверки в одной из исправительных колоний, выявлены нарушения трудовых прав осужденных.

- Во время проверки выяснилось, что четверым осужденным оной из колоний не оплачивалась сверхурочная работа. Начальнику исправительного учреждения внесено преставление об исправлении ситуации. Нарушение устранено. Все деньги за работу сверх нормы, а это свыше 20 тысяч рублей, в соответствие с требованиями трудового законодательства, осужденным выплачены, - пояснили «КП» - Кемерово» в пресс- службе Прокуратуры Кемеровской области.