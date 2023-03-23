Кузбасс становится культурным центром Сибири

Любой культурный проект в Кузбассе заслуживает аплодисментов

В четверг, 23 марта, поздравляя работников культуры с профессиональным праздником, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев отметил, что Кузбасс становиться настоящим культурным центром Сибири.

- За пять лет мы оснастили новым оборудованием 13 кинозалов, открыли 18 модельных библиотек, шесть виртуальных концертных залов, создали восемь мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам. По федеральной программе «Культура малой родины» в регионе были реконструированы и переоснащены 75 сельских домов культуры. В рамках нацпроекта «Культура» отремонтированы 11 детских школ искусств, три дома культуры. А в минувшем году в Беловском районе открыт многофункциональный этнокультурный центр для телеутов - коренных жителей региона, - отметил Сергей Цивилев.

Две детско - юношеские кузбасские школы креативных индустрий, созданы в Кемерово и Новокузнецке. Они единственные в России, где можно заниматься анимацией, 3D-графикой, электронной музыкой, фото- и видеопроизводством, а также интерактивными технологиями, дизайном и звукорежиссурой. На базе школ уже создано свыше 300 проектов,- сообщили «КП» - Кемерово» в пресс- службе администрации Правительства Кузбасса.

- Благодарю вас, дорогие работники культуры и ветераны отрасли, за неоценимый вклад в развитие Кузбасса. Ваша работа имеет колоссальное значение для сохранения историко-культурного наследия нашего региона и воспитания подрастающего поколения, - поздравил работников культуры с праздником Сергей Цивилев.