В Кемерове стартуют соревнования по спортивной гимнастике «Кузбасская весна»

Фото: пресс-служба АПК

По традиции в регионе начались соревнования по спортивной гимнастике «Кузбасская весна». Они пройдут в два дня - 23 и 24 марта - на базе Спортивной школы на проспекте Октябрьский, 56в.

В соревнованиях примут участие 144 спортсмена из городов региона и СФО: Кемерова, Новокузнецка, Ленинска-Кузнецкого, Юрги, Красноярска, Железногорска, Новосибирска, Томска, Северска, Омска, Рубцовска, Барнаула, Новоалтайска. Возрастные группы участников: юноши 2009 года рождения и младше и девушки 2010 года рождения и младше.

Сегодня, 23 марта, разыграют 12 комплектов наград, в том числе в командном зачете и многоборье по программам I юношеского разряда, I, II, III спортивных разрядов и программе КМС. 24 марта разыграют 50 комплектов наград по отдельным видам многоборья.

Организаторами соревнований стали Министерство физической культуры и спорта Кузбасса, управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Кемерова, РОО «Федерация спортивной гимнастики Кузбасса» и МАУДО «Спортивная школа».