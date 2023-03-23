Жители Кузбасса рассказали по телефону полицейским, где торгуют смертью

Жители Кузбасса сообщили полицейским где торгуют смертью

В четверг, 23 марта, в ГУ МВД России по Кемеровской области подвели итоги недавней прямой линии в рамках всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!». Жители региона получили возможность рассказать полицейским о местах торговли запрещенными веществами, и лицах, причастных к незаконному обороту наркотиков.

- Прямая линия принесла свои плоды, мы получили 27 тревожных сигналов от неравнодушных жителей кузбасских городов и поселков. Все они с ближайшее время будут проверены, - сообщили «КП» - Кемерово» в пресс- службе ГУ МВД по Кемеровской области.

- Решить проблему незаконного потребления и распространения наркотиков можно только при тесном взаимодействии полиции и граждан, - подчеркнул член Общественного совета при ГУ МВД России по Кемеровской области Александр Курасов.