Мошенники из Иркутска, Москвы и Воронежа обманули четверых кузбассовцев на 4,5 миллиона рублей

Телефонные мошенники всего за сутки обманули четверых кузбассовцев на 4, 5 миллиона рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В минувшие сутки в полицию Новокузнецка с заявлениями о мошенничестве обратились сразу четыре местных жителя в возрасте от 55 до 67 лет. Совокупный ущерб от действий аферистов, которые обманывали кузбассовцев из Москвы, Иркутской области и Воронежа, составил 4, 5 миллиона рублей.

- Действовали мошенники по классическим схемам перевода денег на «безопасные» счета, якобы, для защиты денежных средств. Убеждали людей оформлять большие кредиты и люди наивно верили. При этом преступники давили на родственников «попавших в беду», - рассказали «КП» - Кемерово» в ГУ МВД Кузбасса.

Больше из всех пострадавших - 2,5 миллиона рублей перевел мошенникам 65-летний новокузнеанин. Ему аферисты даже отчитываться о прозрачности переводов по СМС-уведомлениям предложили за столь щедрый подарок.

- В настоящее время следователями отделов полиции «Центральный», «Заводской» и «Левобережный» УМВД России по Новокузнецку возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В соответствии с ее санкциями максимальное наказание составляет 10 лет лишения свободы, - добавили в силовом ведомстве региона.

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