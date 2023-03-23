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НовостиПроисшествия23 марта 2023 13:52

Мошенники из Иркутска, Москвы и Воронежа обманули четверых кузбассовцев на 4,5 миллиона рублей

Аферистов ищет полиция. Каждый криминальный эпизод тянет на десять лет тюрьмы
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Телефонные мошенники всего за сутки обманули четверых кузбассовцев на 4, 5 миллиона рублей

Телефонные мошенники всего за сутки обманули четверых кузбассовцев на 4, 5 миллиона рублей

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В минувшие сутки в полицию Новокузнецка с заявлениями о мошенничестве обратились сразу четыре местных жителя в возрасте от 55 до 67 лет. Совокупный ущерб от действий аферистов, которые обманывали кузбассовцев из Москвы, Иркутской области и Воронежа, составил 4, 5 миллиона рублей.

- Действовали мошенники по классическим схемам перевода денег на «безопасные» счета, якобы, для защиты денежных средств. Убеждали людей оформлять большие кредиты и люди наивно верили. При этом преступники давили на родственников «попавших в беду», - рассказали «КП» - Кемерово» в ГУ МВД Кузбасса.

Больше из всех пострадавших - 2,5 миллиона рублей перевел мошенникам 65-летний новокузнеанин. Ему аферисты даже отчитываться о прозрачности переводов по СМС-уведомлениям предложили за столь щедрый подарок.

- В настоящее время следователями отделов полиции «Центральный», «Заводской» и «Левобережный» УМВД России по Новокузнецку возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В соответствии с ее санкциями максимальное наказание составляет 10 лет лишения свободы, - добавили в силовом ведомстве региона.

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