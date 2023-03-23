Кузбассовец обокрал молодого человека, у которого окучивал картофель

Фото: архив "КП" Фото: Иван МАКЕЕВ

Летом прошлого года в беловскую полицию обратился 22-летний местный житель, который рассказал, что из его дома в частном секторе было похищено имущество на 110 тысяч рублей. Об этом сообщили в МВД по Кузбассу.

Стражи порядка провели по обращению оперативно-розыскные работы и задержали 36-летнего подозреваемого. В его отношении возбудили уголовное дело о краже (ч. 3 ст. 158 УК РФ). Выяснилось, что мужчина выполнял на участке молодого человека работы по прополке и окучиванию картофеля, а когда хозяин уехал, выставил оконную раму на веранде и проник внутрь. Из дома он вынес цифровую технику, одежду, продукты и драгоценности. Часть похищенного он выбросил, остальное продал и потратил деньги.

В настоящий момент возбужденное в его отношении дело передано в суд на рассмотрение. Теперь вор может лишиться свободы на шесть лет.