В Кемерове закрывают детскую поликлинику: официальный комментарий

Фото: архив "КП" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Кемерова пожаловались мэру города Дмитрию Анисимову на закрытие частной детской поликлиники «Ювента». Соответствующее обращение появилоось в комментариях в телеграм-канале градоначальника.

- Сначала закрыли роддом №1, а сейчас детскую поликлинику «Ювента» (оба медучреждения входят в структуру Кузбасской клинической больницы скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского – прим. авт). Это все под эгидой защиты детства и материнства? У нас нехватка врачей в области, а здесь прямо в столице области людей лишают квалифицированной медицинской помощи, - написал горожанин.

Автор сообщения отметил, что частная детская поликлиника расположена в центре города, работают там прекрасные специалисты. По его мнению, с учетом загруженности обычных детских поликлиник «Ювента» просто необходима.

В Кузбасской клинической больнице скорой медицинской помощи в ответ сообщили, что сейчас в медицинском учреждении идет реорганизация, было принято решение приостановить работу семейной поликлиники «Ювента» с 1 апреля.

- Медицинская помощь детскому населению оказывается в полном объеме в детских лечебных учреждениях по месту жительства. Родители несовершеннолетних детей могут получить квалифицированную медицинскую помощь как в государственных, так и частных медицинских организациях, - сказано в сообщении больницы.