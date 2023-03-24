В Кузбассе произошло землетрясение магнитудой 3.2

Фото: Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

В четверг, 23 марта, в Кузбассе было зафиксировано землетрясение. Об этом свидетельствуют данные оперативной сводки Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Подземный толчок произошел в 19:51 по местному времени в точке с координатами 52,90 широты и 88,02 долготы - это в поселке Шерегеш Таштагольского района. Магнитуда землетрясения составила 3,2, а интенсивность в эпицентре — 3,7 балла по шкале MSK64.

Сейсмособытие носило природный характер, его тип обозначен как earthquake — «землетрясение».