Многое касается Кузбасса: Сергей Цивилев прокомментировал отчет председателя правительства РФ

Фото: телеграм-канал Цивилев. Live.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев прокомментировал ежегодный отчет правительства РФ в Государственной Думе. По словам главы региона, многое из отмеченного Михаилом Мишустиным, касается Кузбасса.

Губернатор напомнил, что в марте 2021 года глава правительства утвердил программу социально-экономического развития региона до 2024 года. На ее реализацию выделено беспрецедентный в истории Кузбасса финансирование — порядка 57 млрд рублей из федерального бюджета. Результаты программы видны уже сейчас. Так, за два года из аварийного жилья дополнительно переселили более 6 тысяч человек, был достроен современный больничный комплекс в Междуреченске, приобретены новые троллейбусы и трамваи для Новокузнецка, открыто движение по новой дороге в поселок Шерегеш и другое.

- Полностью согласен с Михаилом Владимировичем, что защита материнства и детства, развитие образования — важный приоритет в развитии страны. У нас в Кузбассе 2023 год объявлен Годом детства, реализуется много мероприятий по строительству и ремонту школ, детских садов, школ искусств. Проводим спортивные мероприятия, поддерживаем детские патриотические движения. От того, в каких условиях учатся и растут дети, зависит будущее нашей страны, развитие России, - написал Сергей Цивилев в своем телеграм-канале.

Он также отметил важность планов правительства довести пропускную способность Восточного полигона железных дорог до 180 млн тонн до конца 2024 года. По словам губернатора, это необходимо для выполнения поручения президента о поэтапном увеличении объема вывоза кузбасского угля на экспорт.