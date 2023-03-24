Госавтоинспекция предупредила кузбассовцев о дополнительных опасностях на дорогах

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе в ближайшие дни ожидаются переезды температур от -18 до +17, мокрый снег, гололедица. В связи с осложнением погодных условий Госавтоинспекция Кузбасса предупредила жителей о дополнительных опасностях на дорогах.

Водителям рекомендуется ехать с максимально низкой скоростью, а дистанцию и боковой интервал, напротив, увеличить. На скользких трассах следует свести к минимуму количество перестроений и отказаться от опасных маневров, связанных с обгоном. Необходимо заранее снижать скорость при поворотах, а также проезжая мимо остановок и при подъезде к переходам.

Пешеходам также необходимо переходить дорогу с максимальной осторожностью, помнить, что тормозной путь автомобилей на скользкой дороге увеличивается.

В случае ЧС нужно обратиться по единому номеру вызова экстренных оперативных служб (112), по телефону дежурной части ГИБДД по Кемеровской области 8(3842)718-518 или по телефону 02 (с мобильного 102), а также к любому инспектору.