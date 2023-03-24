В Кузбассе почтили память погибших в «Зимней вишне»

Фото: пресс-служба АПК.

Накануне годовщины трагедии в «Зимней вишне» губернатор Кузбасса Сергей Цивилев вместе с родными погибших возложил цветы к памятному камню в кемеровском Парке Ангелов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.

В памятной церемонии также приняли участие глава Кемерова Дмитрий Анисимов, митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх, муфтий Духовного управления мусульман Тагир Хазрат Бикчантаев. У часовни иконы Божией Матери «В скорбех и печалех утешение» прошла заупокойная панихида, после чего Сергей Цивилев встретился с родственниками погибших.

Фото: пресс-служба АПК.

Напомним, что страшная трагедия произошла 25 марта 2018 года. Во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня» погибли 60 человек, в том числе 37 детей.