В Кузбассе будут судить сбытчика «тяжелого» наркотика

Фото: архив "КП" Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В пятницу, 24 марта, полицейские Анжеро-Судженска завершили расследование в отношении 46-летнего местного жителя, причастному к незаконному обороту сильнодействующих наркотических веществ.

Информацию следователи получили от неравнодушных граждан еще в конце минувшего года. Задержали местного жителя у него дома, сразу после реализации одному из наркозависимых очередной дозы зелья.

- У обвиняемого произвели обыск, при котором обнаружили аккуратно расфасованные в фольге сверки с наркотиком. Всего нашли 31 сверток. Смесь на основе нескольких видов запрещенного вещества, что делает ее сильнодействующим, - рассказали «КП» - Кемерово» в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

Материалы уголовного дела вместе с обвинительным заключением направлены в Анжеро-Судженский суд для рассмотрения по существу. Кузбассовцу грозит до десяти лет лишения свободы.

- Напоминаем, что в настоящее время проходит всероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью!». Обо всех преступлениях или правонарушениях в сфере незаконного оборота наркотиков можно сообщить в полицию по телефону горячей линии управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Кемеровской области: 8-(3842)-58-00-58 и на адрес электронной почты unk42@mvd.ru. Без внимания не останется ни один сигнал! Анонимность гарантируется, - добавили в полиции Кузбасса.