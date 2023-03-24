Виновнику смертельного ДТП в Кузбассе вынесли обвинительный приговор

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В пятницу, 24 марта, в Ленинске-Кузнецком вынесли обвинительный приговор жителю Новосибирска, который, управляя «Тойота Ленд Крузер Прадо», сбил двух пешеходов, один из которых позже скончался в больнице. В момент аварии виновник ДТП находился в нетрезвом состоянии. С места аварии он скрылся.

- Его нашли, но вовсе не на трассе, а в кювете, куда он съехал, не справившись с управлением, и перевернулся. Суд рассмотрел, возбужденное против него уголовное дело и приговорил виновника ДТП к трем годам лишения свободы. Приговор вступил в силу - пояснили «КП»-Кемерово» в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.