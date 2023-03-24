В Кузбассе поймали четырех убийц двух косуль

У браконьеров изъяли целы арсенал ружей. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Мариинском районе Кемеровской области в пятницу, 24 марта, охотоведы и полицейские задержали двух местных жителей, расправившихся над двумя беззащитными косулями. Разрешения на охоту у браконьеров не было.

Факт незаконной охоты выявлен на территории Тюменевского обхода вблизи деревни Юрьевка. Подозреваемые оснастились по полной - маскировочные костюмы, четыре пары лыж, четыре ножа, четыре охотничьих ружья «ИЖ» и «ТОЗ», два из которых не зарегистрированы. В рюкзаках у них нашли уже разделанные туши животных. Все это они спешно собирались сложить в два своих автомобиля, после чего быстро скрыться.

- Сейчас оперативники уголовного розыска Мариинского района Кузбасса проводят необходимые следственные действия, назначены соответствующие экспертизы. Против браконьеров возбуждено уголовное дело по статье 258 УК РФ «Незаконная охота», - сообщили «КП»-Кемерово» в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.