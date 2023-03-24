В Кузбассе подельники, избившие до смерти знакомого, получили 22 года на двоих

Фото: архив "КП" Фото: Олег ЗОЛОТО

Двое жителей Березовского отправятся в колонию за кражу и избиение до смерти знакомого. Об этом рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

ЧП произошло в августе 2021 года. 28-летний мужчина выпивал в квартире у приятеля. Во время застолья они поссорились, и гость избил хозяина так сильно, что тот потерял сознание. Мужчина решил воспользоваться бессознательным состоянием владельца жилья, чтобы своровать ценные вещи. На помощь он позвал 20-летнего знакомого. В момент, когда мужчины выносили из квартиры бытовую технику, хозяин пришел в себя. Тогда старший из подельников снова ударил пострадавшего. После этого мужчины скрылись с места происшествия.

Избитого хозяина квартиры обнаружил сосед, который вызвал работников скорой помощи и сотрудников полиции. Пострадавшего госпитализировали, однако через несколько дней он скончался в больнице.

Суд приговорил 29-летнего березовчанина к 14 годам колонии особого режима, его приятелю дали 8,5 лет колонии строгого режима.