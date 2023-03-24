Судебное следствие по делу экс-главы МЧС Кузбасса завершено

Фото: архив "КП"
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Завершено судебное следствие по уголовному делу бывшего главы МЧС Кузбасса Александра Мамонтова и экс-начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Григория Терентьева. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.
Судебные прения стороны обвинения состоятся 11, 12 и 13 апреля. Даты судебных прений стороны защиты пока не называются.
В пресс-службе также отметили, что судебное разбирательство по данному уголовному делу открытое.
Напомним, что Александр Мамонтов обвиняется халатности (ч.3 ст.293 УК РФ) и растрате (ч.4 ст.160 УК РФ), а Григорий Терентьев – халатности и мошенничестве (3 ст.159 УК РФ).