16 кузбассовцев были спасены во время ночного пожара в многоэтажке

Фото: архив "КП" Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ночью 24 марта в одной из пятиэтажек на улице Петренко в Прокопьевске произошел пожар. На место оперативно выдвинулись огнеборцы. К моменту прибытия пожарных горел балконный блок на третьем этаже.

Известно, что еще до прибытия спасателей из дома эвакуировались самостоятельно 30 человек. А вот еще 16 потребовалась помощь: 14 из них были эвакуированы по лестничным маршам, еще двое - с помощью коленчатого подъемника.

В результате возгорания на площади четыре квадратных метра были повреждены балкон и мебель. Предварительно, причиной пожара стала неосторожность при курении. Тушением огня занимались 16 человек на пяти единицах спецтехники, сообщили в МЧС по Кузбассу.