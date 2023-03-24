МегаФон признан лидером рынка интернета вещей по итогам 2022 года

Фото: пресс-служба МегаФона

По итогам прошлого года МегаФон стал лидером по количеству обслуживаемых M2Mсим-карт, а также выручке в этом сегменте. Исследование опубликовано агентством TelecomDaily.

В 2022 году операторы Big4 обслуживали 35,5 млн корпоративных сим-карт M2M (Machine-to-Machine) - это на 20% больше, чем годом ранее. МегаФон же обслуживает 43% всех М2М сим-карт в России, на них приходится 40% рынка в денежном выражении, тем самым удерживая лидерство.

В продуктовом портфеле МегаФона IoT-решения рассчитаны как на МСП, так и на крупные предприятия. В сфере ЖКХ решения позволяют собирать и анализировать показатели счетчиков электроэнергии, тепла, холодной и горячей воды. Кроме того, используя IoT-платформы МегаФона, можно автоматически контролировать состав и объем промышленных выбросов, качество атмосферного воздуха, радиационной обстановки.

МегаФон активно развивает протокол связи NB-IoT, который дает ряд технологических преимуществ и отличается низкой стоимостью и энергопотреблением. Использование NB-IoT позволяет устанавливать датчики в труднодоступных местах и подключать до 10 000 датчиков на одну базовую станцию.