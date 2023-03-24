Кузбасские полицейские помогли восьмилетней девочке найти дом

Кузбасские полицейские Сергей Струков и Александр Чикалин помогли первокласснице найти свой дом

В пятницу, 24 марта, в Березовском, сотрудники ДПС местной полиции Сергей Струков и Александр Чикалин помогли первокласснице вернуться домой. Девочка заблудилась, гуляя по городу после учебы.

Днем мы потрушивали с коллегой центральную часть Березовского, и вдруг увидели прямо на центральной площади плачущую навзрыд маленькую школьницу. Подошли, успокоили, спросили деву, по ком слезы льет. Оказалось, она учиться в одном районе Березовского, а живет в прилегающем к городу, поселке Барзас, - рассказал Сергей Струков.

Первоклассницу оперативно отвезли домой и составили серьезный разговор с ее родителями, подкрепив беседу административным протоколом, чтобы внимания к ребенку стало больше.

Напомним, в среду, 22 марта, и в четверг, 23 марта, в Новокузнецке полицейские по сигналу бдительных горожан вернули домой сначала семилетнего мальчика, а потом и четырехлетнюю девочку. Оба также без взрослых находились на улице одни.