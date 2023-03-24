В Новокузнецке студента вуза посадят за подработку наркокурьером

В Кузбассе телефонные мошенники продолжают играть на доверчивости граждан Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кемеровской области к трем годам и трем месяцев лишения свободы в колонии общего режима приговорили студента новокузнецкого вуза за похищение у четырех местных пенсионеров свыше одного миллиона рублей.

- 20 летний молодой человек был завербован мошенниками для курьерской деятельности. После того, как его «работодатели» уговаривали пожилых людей передать им деньги, якобы для того чтобы оградить из родственников от ответственности за «ДТП», «виновниками» которых они оказались, студент попросту приходил домой к жертвам и забирал наличные, - пояснили «КП» - Кемерово» в пресс- службе ГУ МВЛ по Кемеровской области.

- Себе оставлял от каждой переданной пенсионерами суммы десять тысяч, остальное переводил на специальный счет руководителям, которых в глаза ни разу не видел, - признался обвиняемый.

Кроме полученного тюремного срока новокузнечанина обязали возместить потерпевшим все похищенные у них средства.

Полицейские Кемеровской области очередной раз призывают граждан быть бдительными, и напоминают, что мошенничества, совершаемые по схеме «родственник в беде» - стандартная уловка аферистов.

- Первое, что необходимо сделать при поступлении подобных звонков, - это немедленно перезвонить родным, чтобы убедиться, что с ними все в порядке, - подчеркнули в силовом ведомстве региона.