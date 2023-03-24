Кемеровские спасатели вытащили с тонкого льда на реке Томь местных подростков

Гулять по тонкому льду весной крайне опасно Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кемерово в пятницу, 2 марта, в 16.30 местного времени сотрудники городской Службы спасения вытащили из ледяного плена нескольких подростков, которые прогуливались по тонкому льду на реке Томь в центре города. Толщина льда сейчас здесь составляет всего несколько сантиметров.

- Одно неверное движение и можно не заметить, как находишься уже в ледяной воде. Спасибо, неравнодушным гражданам, которые заметили ребят и вызвали помощь, - сообщил источник с кемеровской Службе спасения.

- Спасатели вынесли подростков на берег, где их ждал врач, но медицинская помощь ребятам к счастью не понадобилась, - сообщил на своей странице в телеграм - канале глава Кемерово Дмитрий Анисимов.