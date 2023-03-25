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НовостиПроисшествия25 марта 2023 7:17

В Кузбассе сотрудники ГИБДД помогли водителю, который повредил колеса в пути

ЧП произошло в Ленинске-Кузнецком
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Ленинске-Кузнецком сотрудники ГИБДД помогли водителю автомобиля «Тойота», который пробил два колеса в пути. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Автомобилист, обнаружив поломку, понял, что самостоятельно устранить ее не сможет и обратился за помощью в полицию. Инспекторы предоставили мужчине компрессор из служебного автомобиля, однако это не помогло решить проблему. Тогда полицейские демонтировали колеса с помощью домкрата и довезли водителя до ближайшей шиномонтажной мастерской. После чего помогли установить колеса на автомобиль.

Водитель поблагодарил сотрудников Госавтоинспекции, после чего продолжил свой путь.