В Кемерове автомобиль BMW вылетел с трассы и опрокинулся

Фото: ГИБДД Кузбасса.

В Кемерове произошло одиночное ДТП, водитель госпитализирован. О происшествии рассказали в ГИБДД Кузбасса.

Авария случилась вечером в пятницу, 24 марта, на дороге, ведущей с улицы Терешковой на Лесную поляну. 41-летний водитель BMW не справился с управлением, съехал с дороги, после чего автомобиль опрокинулся. Врачи скорой помощи доставили водителя в больницу. Там ему помимо прочего предстоит пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В Госавтоинспекции Кузбасса призвали водителей быть предельно внимательными на дороге, выполнять предписания дорожных знаков, а также соблюдать скоростной режим, дистанцию, избегать резких маневров.