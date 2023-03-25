В Кузбассе заместители председателя правительства проведут личные приемы

Жители Кузбасса смогут лично встретиться с двумя чиновниками. Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА

На следующей неделе в администрации правительства Кузбасса пройдут личные приемы граждан. Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

Во вторник, 28 марта, можно будет обратиться к заместителю председателя правительства (по вопросам социального развития) Елене Ворониной. Начало в 14:00.

В пятницу, 31 марта, прием проведет первый заместитель председателя правительства – министр финансов Игорь Малахов. Начало также в 14:00.

По вопросу записи на встречу с чиновниками необходимо звонить в приемную по телефонам: 8(3842) 58-37-81, 58-37-36 с 08:30 до 17:30.