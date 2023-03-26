В торговых точках Кузбасса изъяли опасную «незамерзайку»

Некоторые виды незамерзайки запрещены к реализации на территории России. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Новокузнецкие полицейские в ходе проверки поступившей оперативной информации изъяли из оборота «незамерзайку» на основе метанола, реализация которой запрещена в РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Первым нарушителем закона оказалась 25-летняя продавец в магазинчике на проспекте Пионерском: женщина пояснила, что приобрела стеклоомывающую жидкость у неизвестного ей человека и торговала ей самостоятельно, не уведомив об этом владельца торговой точки. А в частном магазинчике в Куйбышевском районе города «незамерзайкой» с метиловым спиртом торговал сам частный предприниматель. Правда, мужчина предъявил полицейским копии сертификатов на товар, но они оказались выданы на аналогичный товар другого производителя. Проведенная экспертиза показала, что изъятая жидкость также относится к категории запрещенных к реализации.

За незаконную торговлю товарами, запрещенными к продаже, полицейские составили протоколы в отношении продавца и предпринимателя, и направили их в суд на рассмотрение, который и определил для нарушителей меру наказания.

- Мировой суд назначил продавцу административный штраф в размере 1 500 рублей, а предпринимателю штраф в размере 3 000 рублей. Изъятая стеклоомывающая жидкость по решению суда будет уничтожена, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.